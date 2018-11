Somec: nuove commesse navali, ordini per 26 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Somec, ha acquisito nuove commesse per un valore complessivo superiore ai 26 milioni di euro, considerando anche gli ordini in

opzione, nell’ambito Marine Glazing e Marine Cooking Equipment.

Gli ordini ricevuti entrano nell’order book di Somec sin dal 2019 e riguardano 4 progetti di nuove costruzioni – new building – nell’ambito di involucri vetrati – Marine Glazing – per un ammontare complessivo superiore ai 7 milioni di Euro e 6 progetti nell’ambito Marine Cooking Equipment per un ammontare complessivo superiore ai 19 milioni di Euro.