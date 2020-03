Somec acquista 60% di Skillmax

editato in: da

(Teleborsa) – Somec, quotata su AIM Italia, ha siglato l’accordo per l’acquisizione del 60% di Skillmax, operante della progettazione, produzione e

realizzazione di arredamento di interni “chiavi in mano”.

La determinazione dell’equity value di Skillmax è basata su una valutazione pari a 4 volte l’EBITDA Normalizzato 2019, stimato in circa 1,2 milioni di euro, al netto della Posizione Finanziaria Netta alla data del closing. Sulla base del medesimo metodo di valutazione dell’equity value, gli accordi vincolano il restante 40% delle quote a diritti di opzione put e call, esercitabili dal 1° Maggio 2024 al 30 Aprile 2025.

Il pagamento del prezzo, per una partecipazione pari al 60% del capitale sociale, è previsto con una prima tranche alla data del closing per un importo pari a 2,6 milioni di euro. La seconda tranche verrà determinata e corrisposta dopo le verifiche contabili per la determinazione esatta dei parametri costitutivi del prezzo, ovvero EBITDA Normalizzato 2019 e Posizione Finanziaria Netta alla data del closing.