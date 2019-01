Somec, acquisite nuove commesse per oltre 41 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Buone novità per Somec. La società specializzata nell’ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, quotata su AIM Italia, ha acquisito nuove commesse per un valore complessivo superiore ai 41 milioni di Euro, considerando anche gli ordini in opzione, nell’ambito Marine Glazing e Marine Cooking Equipment.

Gli ordini ricevuti entrano nell’order book di Somec sin dal 2019 e riguardano 7 progetti di nuove costruzioni – new building – nell’ambito di involucri vetrati – Marine Glazing – per un ammontare complessivo superiore ai 27 milioni di Euro e 4 progetti nell’ambito Marine Cooking Equipment per un ammontare complessivo superiore ai 14 milioni di Euro.