Somec acquisisce la maggioranza di Bluesteel per rafforzarsi in Europa

(Teleborsa) – Somec, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha siglato un

accordo per l’acquisizione del 60% del capitale di Bluesteel, società trevigiana attiva nei sistemi ingegnerizzati di facciate e serramenti. Bluesteel sviluppa circa l’80% del proprio fatturato nei mercati internazionali, con un focus particolare in Gran Bretagna, Svizzera e Danimarca.

L’operazione “ha forte valenza strategica per Somec”, spiega una nota, in quanto si inserisce nell’ambito del consolidamento internazionale della divisione Landscape, dove il gruppo è attivo e in espansione negli Stati Uniti attraverso la controllata Fabbrica, acquisita nel 2018 e specializzata nello sviluppo di involucri vetrati per edifici destinati al mercato americano. L’ingresso di Bluesteel consentirà di espandere più velocemente il business civile in Europa.



Nel 2020 Bluesteel ha realizzato un valore della produzione pari a 5,1 milioni di euro, un EBITDA pari a circa 0,2 milioni di euro, ha patrimonio netto di circa 2,1 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta negativa pari a 0,8 milioni di euro. Il prezzo per l’acquisizione prevede una componente fissa, pari a 1,5 milioni di euro, che sarà corrisposta alla data del closing, oltre ad una componente variabile a titolo di earn-out per un importo massimo complessivo pari a 0,5 milioni di euro, da corrispondersi entro il 30 giugno 2022. L’operazione verrà interamente finanziata attraverso l’impiego di mezzi propri.

“Il business di Bluesteel si inserisce nel solco dell’operazione Fabbrica negli Stati Uniti e dota il gruppo Somec di una presenza in Europa che ci mancava, grazie alla quale potremo crescere in maniera significativa nel vecchio continente”, ha commentato Oscar Marchetto, presidente del gruppo Somec. “L’obiettivo è creare sinergia tra i business e mettere a sistema competenze e network per consolidare la nostra presenza nei sistemi ingegnerizzati di facciate”, ha aggiunto.