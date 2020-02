Soluzioni assicurative multinazionali, Generali e Nationwide annunciano joint venture

editato in: da

(Teleborsa) – Nationwide Mutual Insurance Company (Nationwide), una delle principali società di servizi assicurativi e finanziari degli Stati Uniti, e Generali, uno dei maggiori fornitori globali di servizi assicurativi e asset management, attraverso l’unità Property & Casualty Generali Global Corporate & Commercial (GC&C), si uniscono in un’innovativa joint venture. Le due società hanno, infatti, annunciato oggi la creazione di “N2G Worldwide Insurance Services, LLC” (N2G),, con lo scopo di offrire soluzioni multinazionali su misura per clienti commerciali internazionali.

In uno scenario in cui le aziende si espandono oltre i confini nazionali e competono sempre più spesso a livello globale – si legge nella nota ufficiale – aumenta l’esigenza per i clienti di poter ricorrere a soluzioni assicurative che consentano di gestire efficacemente i rischi commerciali globali.



Oggi i premi P&C per i programmi commerciali multinazionali ammontano a circa $33 miliardi nei mercati statunitense ed europeo. N2G sarà interamente dedicata alla promozione, distribuzione e gestione di soluzioni assicurative multinazionali per conto di entrambe le società, e si avvarrà di agenti, broker del mercato diretto e grossisti.

Grazie alla combinazione delle competenze di Nationwide e Generali – prosegue la nota – N2G potrà rispondere alle esigenze delle imprese multinazionali che operano negli Stati Uniti e a quelle dei clienti statunitensi che necessitano di soluzioni assicurative multinazionali strutturate. Nationwide si assumerà le esposizioni di rischio negli Stati Uniti, mentre Generali (in via diretta o tramite i suoi partner) si assumerà le esposizioni di rischio non U.S.

INSIEME PIU’ FORTI – “Siamo lieti di unire le forze con un partner importante come Generali, che ci permetterà di combinare le nostre soluzioni assicurative incentrate sul cliente con la sua presenza multinazionale”, ha dichiarato Mark Berven, Presidente e COO di Nationwide Property and Causality. “Questa partnership fra due principali player del mercato assicurativo aumenterà l’offerta e la qualità dei nostri servizi consentendoci di rispondere al meglio alle necessità dei nostri clienti in tutto il mondo”, ha aggiunto.

MOLTO PIU’ CHE CLIENTI – “Questo accordo si inserisce nel nostro piano strategico 2021 attraverso cui intendiamo essere “Partner di vita” dei nostri clienti, offrendo loro soluzioni innovative e personalizzate”, ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines, aggiungendo: “Oggi siamo orgogliosi di annunciare questa joint venture, che unisce la rete di distribuzione e la notorietà del brand di Nationwide con la vasta rete globale di Generali Global Corporate & Commercial e la sua conoscenza dei mercati locali in più di 160 paesi nel mondo. N2G metterà così a disposizione dei suoi clienti un’offerta completa e innovativa di programmi multinazionali”.

Bill Skapof avrà il ruolo di Chief Executive Officer di N2G. Skapof, dal 2015 nel Gruppo Generali come responsabile di GC&C US & Executive Vice President e Chief Underwriting Officer.