Solutions 30 perde il 60% dopo mancata pubblicazione bilancio revisionato

(Teleborsa) – In caduta libera Solutions, che si attesta a 3,224, con un calo del 68,94%. La società lussemburghese, attiva nel campo della tecnologia, ha ripreso oggi le negoziazioni dopo una pausa di due settimane, a causa della mancata pubblicazione del suo bilancio revisionato e dopo aver espresso accuse al proprio auditor EY.

Di fatto, la società sta perdendo i due terzi del suo valore di mercato di 1,1 miliardi di euro nella seduta odierna. Nella giornata di ieri Solutions 30 ha diffuso un comunicato dove ha affermato che Ernst & Young non era in grado di esprimere un parere sul bilancio 2020 della società dopo non aver ricevuto alcune informazioni necessarie per eseguire l’audit.

La società ha inoltre pubblicato i suoi conti non certificati durante il fine settimana, dicendo che “è fortemente in disaccordo con la logica espressa” dal revisore. La tech company prevede di affidarsi a banche d’investimento per trovare azionisti a lungo termine. “Il progetto, che la società non intende commentare al di là dei suoi obblighi legali in tal senso, potrebbe arrivare fino al delisting“, ha scritto nello stesso comunicato.

(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)