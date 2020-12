Solidarietà, IVECO a sostegno della Croce Rossa Italiana

editato in: da

(Teleborsa) – Iveco e la sua rete di concessionari italiani hanno devoluto alla Croce Rossa Italiana (CRI) oltre 55mila euro nell’ambito dell’iniziativa “La Solidarieta` e` il regalo piu` grande”. La somma – fa sapere Iveco – sara` destinata al progetto “Il Tempo della Gentilezza”, attraverso cui i volontari CRI supportano le famiglie piu` colpite dalla pandemia attraverso differenti azioni di solidarieta`: dalla consegna di farmaci, buoni spesa e beni di prima necessita` a domicilio, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai trasporti sanitari e al supporto psicologico.

“Quello che ci stiamo lasciando alle spalle – ha commentato Mihai Daderlat, business director per il Mercato Italia – e` stato per tutti un anno particolare. Un anno durante il quale tutti noi siamo stati chiamati a creare e trovare nuove abitudini e nuove normalita`, dove l’isolamento ha preso lo spazio della convivialita` e in cui Iveco, il mondo dell’autotrasporto e gli autotrasportatori per primi hanno dimostrato di essere il motore di un paese in difficolta`, continuando a lavorare per garantire la normalita` in modo straordinario”.

Grazie alla rete dei 160mila volontari su oltre 1000 sedi in tutta Italia e ai cittadini coinvolti nel programma di Volontariato Temporaneo, in questi mesi – evidenzia la nota – la CRI ha svolto un ruolo fondamentale nelle attivita` di gestione dell’emergenza e supporto alla popolazione. Sulla base del numero di ore offerte alla comunita`, da maggio a novembre, sono stati oltre 900mila i giorni di volontariato da parte dei volontari CRI. Nel corso della seconda ondata dell’emergenza Covid-19 Croce Rossa Italiana ha scelto, con il rinnovo del progetto “Il Tempo della Gentilezza”, di intensificare ulteriormente, su tutto il territorio nazionale, i servizi a favore delle persone piu` vulnerabili e con maggiori fragilita`.