SOL, fatturato sale a 217 milioni nel primo trimestre

(Teleborsa) – Il Gruppo SOL ha realizzato vendite per 217,5 milioni di Euro, in aumento del 7,1% rispetto al primo trimestre 2018. Il risultato positivo – spiega la società – è da ascriversi “sia all’andamento delle vendite all’estero, pari a 119,5 milioni di Euro (+10,9%), che a quelle realizzate in Italia, pari a 98,0 milioni di Euro (+2,8%)”.

In particolare, la Divisione Gas Tecnici ha prodotto un fatturato di 103,3 milioni di Euro, in crescita dell’1,5% rispetto al primo trimestre del 2018, mentre nella Divisione dell’Assistenza Medicale a Domicilio, ove il Gruppo opera attraverso Vivisol, le vendite sono state di 114,1 milioni di Euro, con un incremento del 12,7%.

“Valutiamo positivamente i risultati delle vendite conseguiti nel primo trimestre del 2019 – ha affermato Marco Annoni, Vice Presidente di SOL – che confermano la capacità del Gruppo di continuare a crescere anche in un contesto economico sostanzialmente statico“.

“Nel 2019 – ha concluso Aldo Fumagalli Romario, Presidente di SOL – ci poniamo l’obiettivo di continuare nella crescita, proseguendo nel trend positivo del primo trimestre dell’anno, grazie agli investimenti realizzati e in corso e alla nostra capacità innovativa. Cercheremo anche di mantenere la redditività su buoni livelli, pur operando in mercati molto competitivi”.