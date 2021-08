SOL entra sul mercato cinese: acquista tre società da SUN Aiqun

editato in: da

(Teleborsa) – SOL annuncia l’acquisizione di partecipazioni in tre società cinesi fondate da SUN Aiqun ed attive nel settore dei gas medicinali e dei servizi per la sanità.

La controllata Airsol ha infatti perfezionato l’acquisto di una partecipazione del 70% in Shanghai Shenwei Medical Gas, del 70% in Shanghai Mu Kang Medical Device Distribution Servicee del 30% in Shanghai Jiawei Medical Gas. SUN Aiqun rimarrà socio di SOL nelle tre società acquisite, con il ruolo di CEO.

Il corrispettivo complessivo delle tre transazioni di 142,5 milioni di Renminbi (circa 18,8 milioni di Euro) così ripartito: 127 milioni di Renminbi (circa 16,7 milioni di Euro) per Shanghai Shenwei; 11,4 milioni di Renminbi (circa 1,5 milioni di Euro) per Shanghai Mu Kang; 4milioni di Renminbi (circa 0,6 milioni di Euro) per l’acquisizione delle partecipazioni in Shanghai Jiawei.

Con tali acquisizioni il Gruppo SOL entra nel dinamico mercato cinese dei gas tecnici, il secondo al mondo, combinando l’esperienza e la competenza di Shanghai Shenwei e di Shanghai Jiawei, che operano con successo da oltre 25 anni con il proprio know-how nel settore dei gas medicinali e dei servizi per la sanità, sia ospedaliera che domiciliare, per creare nuove opportunità di sviluppo e valore per tutti gli stakeholders.