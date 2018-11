SOL, Azvalor Asset Management Sgiic incrementa la partecipazione

editato in: da

(Teleborsa) – Consob informa che, lo scorso 20 novembre 2018, Azvalor Asset Management Sgiic ha aumentato la propria partecipazione in SOL al 5,178%, detenuta a titolo di gestione discrezionale del risparmio.

In precedenza, dal 15 giugno 2017, Azvalor Asset Management Sgiic era titolare di una partecipazione del 3,788% in SOL.

La nuova compagine azionaria di SOL è la seguente: