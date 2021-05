editato in: da

(Teleborsa) – Sogefi – società del gruppo CIR, quotata sul segmento STAR e operante nel settore della componentistica per auto – ha comunicato che il prestito obbligazionario del valore nominale di 100 milioni di euro, emesso dalla società in data 21 maggio 2014 con scadenza 21 maggio 2021, è stato interamente rimborsato in contanti.