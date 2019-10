Sogefi premiata da Equip Auto per primo filtro carburante in materiale riciclato

editato in: da

(Teleborsa) – Sogefi crede nella sostenibilità e viene premiata per questo. La società di componentistica auto del gruppo CIR, ha vinto il premio “International Grands Prix Automotive Innovation” per il primo filtro per carburante in plastica realizzato in materiale interamente riciclato. Il riconoscimento è stato attribuito dalla fiera internazionale di Parigi Equip Auto 2019 per la migliore innovazione tecnologica nella categoria Primo Equipaggiamento (Original Equipment).

Il filtro è stato sviluppato da Sogefi in collaborazione con il Gruppo PSA e Solvay ed è interamente realizzato in Technyl®, un poliammide 6.6 riciclato al 100% dagli scarti degli airbag. La produzione dell’innovativo filtro garantisce fino al 32% di risparmio di CO2 rispetto ai filtri tradizionali.

La cerimonia ufficiale di premiazione si è tenuta il 15 ottobre in occasione della serata di gala organizzata da Equip Auto. La giuria del premio era composta da circa 50 giornalisti provenienti da 15 paesi.