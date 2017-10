Sogefi in caduta libera. Crollano gli ordini del settore auto

(Teleborsa) – In forte ribasso la società di componentistica per l’industria dell’auto, che mostra un disastroso -9,24% dopo il crollo degli ordini per il settore nel mese di agosto rilevato dall’Istat. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tagliato la raccomandazione sul titolo a hold, con target price a 5 euro, nonostante i conti positivi diffusi ieri.

Il quadro di medio periodo di Sogefi ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4,559 Euro. Primo supporto individuato a 4,137. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 4,981.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)