Sogefi, cresce l’utile nel 1° trimestre. Fatturato in calo

(Teleborsa) – A due velocità i conti trimestrali di Sogefi, società del Gruppo CIR. Il produttore di componenti per autoveicoli ha archiviato i tre mesi a marzo con ricavi pari a 421,1 milioni, in crescita del 2,8% a cambi costanti e in diminuzione del 2,7% a cambi storici, rispetto al corrispondente periodo del 2017.

L’utile netto è stato pari a 12 milioni, risultato superiore a quello registrato nel 2017 (10,5 milioni), dopo oneri fiscali per 5,8 milioni nel 2018, a fronte di 7,3 milioni nel 2017.

Indebitamento netto in riduzione a 254,3 milioni di euro da 264 milioni al 31/12/2017.

“Nel primo trimestre 2018 Sogefi ha registrato una crescita superiore al mercato e ottenuto un miglioramento del risultato e della generazione di cassa nonostante l’aumento dei prezzi dell’acciaio”, ha dichiarato Laurent Hebenstreit, Amministratore Delegato di Sogefi.

Positiva la chiusura del titolo a Piazza Affari: +3,44%.