Sogefi, continua il rally sui risultati positivi del primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Rialzo per Sogefi, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,58%, portandosi a 1,36. La società di componentistica per l’industria dell’auto, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, estende il rally di venerdì, quando aveva chiuso a +5,73% a quota 1,29.

A spingere il titolo sono i risultati del primo semestre, chiusi con ricavi in aumento del 34,9% a 682,5 milioni di euro e un utile netto di 21,4 milioni di euro. Sogefi è anche uno dei titoli più scambiati nella seduta odierna all’interno dello STAR, con oltre 180 contratti e un controvalore di 627 mila euro alle 9.45.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,38 e successiva a 1,432. Supporto a 1,328.