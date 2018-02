Sogefi (CIR) risultati d’esercizio in crescita

(Teleborsa) – Sogefi, società del Gruppo CIR, nel 2017 ha registrato ricavi pari a 1.672,4 milioni, in crescita del 6,2% rispetto a 1.574,1 milioni nel 2016 (+7,3% a cambi costanti).

L’EBITDA nel 2017 è stato pari a 165,8 milioni, in aumento dell’8,6% mentre l’EBIT è cresciuto del 14,6% a 85,4 milioni.

Il risultato netto è stato positivo per 26,6 milioni (€ 9,3 milioni nel 2016) dopo oneri fiscali per 23 milioni, rispetto a 32,6 milioni nel 2016.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017 era pari a 264 milioni, in riduzione di 35 milioni rispetto al 31 dicembre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti di non deliberare la distribuzione di un dividendo.

Per il 2018 Sogefi prevede che il mercato automobilistico globale registri un incremento intorno all’1,5%. In questo contesto il Gruppo prevede una “crescita a cambi costanti moderatamente superiore al mercato, grazie in particolare alle iniziative di sviluppo intraprese in Messico e in Marocco ed un risultato in aumento, nonostante l’ulteriore incremento del costo dell’acciaio”.