Sogefi (CIR), ricavi e utile in aumento nei primi 9 mesi

(Teleborsa) – Sogefi (Gruppo CIR) ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi in aumento del 6,3% per 1,26 miliardi di euro rispetto agli 1,18 miliardi ottenuti nello stesso periodo dell’esercizio precedente. La crescita dei ricavi è stata trainata dal significativo sviluppo in Sud America (+19,8%) e in Asia (+25,2%), mentre l’Europa ha registrato un incremento del 2,8%.

In forte aumento il margine operativo lordo, salito da 114,5 milioni a 131 milioni di euro (+14,4%). L’utile netto di 28 milioni di euro, è balzato del 78% rispetto ai 15,8 milioni dei primi nove mesi del 2016.

A fine settembre, l’indebitamento netto del gruppo era sceso a 266,7 milioni di euro, rispetto ai 299 milioni di inizio anno.

Sogefi prevede per il 2017 una crescita dei ricavi in linea con i primi nove mesi dell’anno.