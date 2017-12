Softec in gran spolvero

(Teleborsa) – Grande giornata per Softec, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,68%. La Digital Platform Company con focus sulla customer experience ha supportato DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), tra le utility più efficienti a livello mondiale con oltre 730.000 clienti e un grado di soddisfazione del 94,4%, nel processo di digital transformation che punta sull’innovazione per massimizzare la customer happiness.

DEWA ha recentemente inaugurato a Dubai il Future Centre for Customer Happiness, che utilizza Artificial Intelligence (AI) e Robotica per fornire servizi intelligenti e innovativi a tutti i Clienti. Con il supporto di Softec, DEWA ha inserito PEPPER all’interno dei suoi store nel Middle East e integrato ORCHESTRA con Rammas, la piattaforma per i servizi cognitive basata sul motore d’intelligenza artificiale Microsoft Azure, disponibile su sito web, app e pagina Facebook per rispondere alle richieste dei Clienti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Softec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Aim Italia. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Softec rispetto all’indice.

Il quadro di medio periodo di Softec ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 3,507 Euro. Primo supporto individuato a 3,235. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 3,779.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)