Softbank in rally a Tokyo dopo maxi piano dismissioni

(Teleborsa) – Maxi dismissioni ed un poderoso piano di buyback per Softbank. La big asiatica guidata da Masayoshi Son reagisce così alle pressioni dei fondi esteri attivisti come Elliot, per porre un freno al crollo delle quotazioni azionarie.

Il titolo Softbank oggi è balzato del 19% a 3.791 yen alla borsa di Tokyo, dopo che la società ha annunciato ieri che cederà asset per un valore di 41 miliardi di dollari ed userà il ricavato per acquistare azioni proprie fino ad un valore di 18 miliardi di dollari, riducendo anche il debito. Il piano di buyback, che si aggiunge a quello da 4,8 miliardi annunciato una decina di giorni fa, ha una durata di un anno.

Fra le attività candidate alla vendita le azioni della big dei chip ARM, la società di telefonica mobile Softbank, la quota detenuta dell’americana Spring che si sta fondendo con T-mobile, Boston Dynamics, ed alcuni asset finanziari (Fortress e parte del Softbank Vision Fund).