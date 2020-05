editato in: da

(Teleborsa) – Prima perdita annuale in 15 anni per SoftBank. La società tecnologica giapponese registra un rosso di 961,5 miliardi di yen per l’anno fiscale fino a marzo, contro l’utile di 1,4 trilioni di yen dell’anno precedente.

I ricavi sono aumentati dell’1% a 6,2 trilioni di yen.