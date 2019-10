SoftBank, Adam Neumann lascerà WeWork

editato in: da

(Teleborsa) – Sicuramente non deve essere un bel periodo per Adam Neumann, co fondatore di WeWork ed ex Ceo della Compagnia.

SoftBank infatti, che prenderà il controllo di WeWork, ha deciso di allontanare il suo controverso fondatore. A rendere nota la scelta sono le pagine del Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza del dossier. La conglomerata giapponese avrebbe ottenuto l’approvazione del board di WeWork e l’accordo consegnerebbe a Neumann circa 1,7 miliardi di dollari.

Nel dettaglio l’intesa tra SoftBank e Wework- che, stando alle fonti, ha preferito la giapponese a JP Morgan Chase – si sarebbe raggiunta valutando la società di spazi per il coworking circa 8 miliardi di dollari, una cifra di molto inferiore alla valutazione di 47 miliardi di dollari raggiunta quest’anno dopo un round di raccolta fondi e a quella attesa per l’Ipo a Wall Street, poi rimandata – lo scorso mese – proprio perché la valutazione era scesa a circa 15 miliardi, dopo i dubbi del mercato sulla quotazione in Borsa. Neumann venderà azioni di We Co., la controllante di WeWork, per un miliardo di dollari alla conglomerata giapponese, che deteneva già un terzo delle azioni, e si dimetterà dal consiglio di amministrazione, secondo le fonti.