Sodexo crolla a Parigi, tagliata la guidance dopo trimestre deludente

(Teleborsa) – A picco Sodexo, che presenta un pessimo -16,08%.

A pesare sulle azioni, è il taglio dell’outlook da parte del gruppo francese. Sodexo, dopo un secondo trimestre giudicato inferiore alle proprie aspettative, ha rivisto al ribasso le stime, prevedendo una crescita organica dei ricavi compresa tra l’1% e 1,5% rispetto al range 2-4% annunciato a gennaio.

“La performance del secondo trimestre è stata inferiore alle nostre aspettative ed abbiamo ridotto la nostra guidance per l’anno fiscale 2018″ – ha spiegato l’amministratore delegato di Sodexo, Denis Machuel -. “Abbiamo identificato le aree specifiche che hanno sottoperformato e stiamo agendo rapidamente per implementare una serie di misure correttive”.

Il primo semestre fiscale si è concluso a Febbraio 2018 con un utile netto pari a 372 milioni di euro rispetto ai 348 milioni dello stesso periodo di un anno prima, mentre i ricavi sono diminuiti del 3,2% a cambi correnti a 10,29 miliardi.

La tendenza ad una settimana di Sodexo è più fiacca rispetto all’andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 80,13 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 82,97. Il peggioramento di Sodexo è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 78,75.