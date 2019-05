SocGen, sconta effetto stacco cedola a Parigi

editato in: da

(Teleborsa) – Effetto stacco cedola per SocGen, che a Parigi mostra un ribasso nominale del 7,7% a 22,75 euro, scontando l’effetto dello stacco del dividendo. Decurtando dal prezzo di chiusura di venerdì il valore della cedola (2,2 euro) il titolo guadagnerebbe circa l’1,3%.

L’assemblea ordinaria di Societe Generale, tenutasi il 21 maggio 2019 a Parigi, ha approvato la distribuzione di un dividendo di 2,20 euro con stacco cedola fissato per oggi 27 maggio 2019 e data di pagamento il 14 giugno.

Gli azionisti, inoltre, potrebbero optare per il pagamento del dividendo in azioni che potranno richiedere fra il 29 maggio ed il 7 giugno, con prezzo di emissione fissato in 22,31 euro.

Entrambi, sia il pagamento in denaro che in azioni avverranno il 14 giugno 2019.