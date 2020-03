Snam, stanziati 20 milioni per contrastare l’emergenza coronavirus

editato in: da

(Teleborsa) – “Snam, anche attraverso Fondazione Snam, ha stanziato 20 milioni di euro per realizzare iniziative in favore del sistema sanitario italiano e del terzo settore per contrastare l’emergenza coronavirus”.

Lo ha anunciato Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam spiegando che “i fondi e le competenze di Snam saranno destinati a ospedali, strutture sanitarie e altri enti per acquisti di apparecchiature e beni necessari, per l’assistenza sanitaria e per supportare realtà del terzo settore che si occupano della tutela di giovani e anziani. Abbiamo anche attivato dei contatti per trovare ventilatori polmonari in altri paesi del mondo. Operiamo in stretto coordinamento con le autorità“.

Con questa iniziativa – aggiunge Alverà – “vogliamo essere vicini con tutte le nostre persone agli operatori sanitari che stanno lavorando in modo incessante e straordinario e sostenere le istituzioni, il terzo settore e i territori italiani impegnati a fronteggiare l’emergenza. È un momento di difficoltà e preoccupazione ma con responsabilità e coesione riusciremo a superarlo”.