Snam si aggiudica 66% di greca DESFA in consorzio con Enagás e Fluxys

(Teleborsa) – Il consorzio europeo composto da Snam, principale azionista con una quota del 60%, insieme a Enagás (20%) e Fluxys (20%), è stato individuato dall’Agenzia greca per le privatizzazioni (TAIPED) come aggiudicatario della gara per l’acquisto del 66% di DESFA, l’operatore nazionale nel settore delle infrastrutture del gas naturale.

DESFA gestisce, in regime regolato, una rete di trasporto ad alta pressione di circa 1.500 km, nonché un terminale di rigassificazione a Revithoussa. “Snam, Enagás e Fluxys, azioniste del progetto TAP, potranno nei prossimi anni dare slancio alla crescita del sistema greco delle infrastrutture del gas naturale, cogliendo pienamente il potenziale del Paese come hub, facendo leva sullo sviluppo del

mercato domestico e sulle nuove iniziative di transito”, si legge in una nota di Snam.

TAIPED ha accettato l’offerta di 535 milioni di euro per il 66% del capitale di DESFA presentata dal consorzio la scorsa settimana. Sono state avviate discussioni con un pool di banche greche e internazionali finalizzate a ricevere un finanziamento non-recourse per l’acquisizione.