Snam sempre più moderna e sostenibile. Forte aumento utile semestre

(Teleborsa) – Ottimo primo semestre per Snam, che ha annunciato oggi la generazione di un utile netto di 581 milioni di euro, in aumento dell’11,1% (+58 milioni) rispetto al primo semestre 2018).

“Nel primo semestre abbiamo ottenuto risultati in crescita, in linea con gli obiettivi di piano, ponendo le basi per un altro anno di creazione di valore per tutti i nostri stakeholder”, ha affermato l’Amministratore delegato Marco Alverà.

Il risultato rispecchia la riduzione degli oneri finanziari, i maggiori proventi netti su partecipazioni e soprattutto il buon andamento della gestione operativa, che ha generato un profitto di 756 milioni di euro (+3,7%), grazie anche ai meccanismi di aggiornamento tariffario.

I ricavi totali ammontano a 1.332 milioni di euro, in aumento di 61 milioni di euro (+4,8%) rispetto al corrispondente valore del primo semestre 2018.

Realizzati Investimenti tecnici per 408 milioni di euro (349 milioni di euro nel primo semestre 2018) inclusi gli investimenti in innovazione e transizione energetica (Snamtec) di 89 milioni di euro. “I nostri investimenti – ha spiegato l’AD – in Italia sono in aumento di oltre il 15% rispetto al primo semestre del 2018 e prevediamo di raggiungere 1 miliardo nell’intero anno, anche con il contributo delle iniziative del progetto Snamtec”.

“Le infrastrutture del gas hanno confermato di avere una funzione centrale nel percorso di decarbonizzazione, garantendo flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti in un contesto di incremento dei volumi del 17% nel settore termoelettrico, anche a scapito della generazione a carbone”, ha spiegato il numero uno del Gruppo energetico, aggiungendo “la nostra rete è sempre più moderna, sostenibile e proiettata nel futuro, come dimostra l’avvio della sperimentazione sull’idrogeno nel corso del semestre. Snam conferma così il proprio ruolo di protagonista della transizione energetica, al servizio dello sviluppo dei territori nei quali opera”.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 20193 ammonta a 11.523 milioni di euro (11.548 milioni di euro al 31 dicembre 2018). Il positivo flusso di cassa netto da attività operativa (1.221 milioni di euro) ha consentito di finanziare interamente i fabbisogni finanziari connessi agli investimenti netti di periodo, pari a 427 milioni di euro, e di generare un Free Cash Flow di 794 milioni di euro.

La guidance sull’utile netto 2019 indica +6-7% rispetto al 2018 (rispetto alla precedente previsione di crescita del +5%) e si prevedono investimento per circa 1 miliardo di euro.