Snam, quotazione climate action bond su ExtraMot Borsa Italiana

(Teleborsa) – Al via la quotazione su ExtraMOT PRO del Climate Action Bond di Snam, una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo che da circa 80 anni realizza e gestisce progetti sostenibili e tecnologicamente avanzati che garantiscono la sicurezza energetica.

L’emissione, lanciata a inizio 2019, ha un controvalore di 500 milioni di Euro, paga interessi pari all’1,250% del valore nominale e ha scadenza il 28 agosto 2025.

I proventi del Climate Action Bond saranno utilizzati da Snam per finanziare investimenti nel biometano e nell’efficienza energetica e, al contempo, per il miglioramento dell’impatto ambientale delle attività della società, in vista degli obiettivi di riduzione delle emissioni di metano del 40% entro il 2025 e di CO2 equivalente diretta e indiretta del 40% entro il 2030. Tali investimenti rientrano nel progetto SnamTec, il cui obiettivo è accelerare la capacità innovativa di Snam e dei suoi asset per cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del sistema energetico. Gli investimenti di SnamTec in innovazione e transizione energetica sono superiori a 1,4 miliardi di euro al 2023.

“Siamo molto felici di quotare sul mercato italiano il nostro Climate Action Bond, che ha riscosso un grande successo tra gli investitori diventando un’apripista per nuovi strumenti di finanza sostenibile a supporto della transizione energetica – ha commentato Alessandra Pasini, CFO e Chief International & Business Development Officer di Snam – . Questa emissione è parte del crescente impegno di Snam per lo sviluppo sostenibile e rappresenta un’ulteriore testimonianza della piena integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle strategie dell’azienda”.