Snam punta su green e sostenibilità. Piano al 2022: dividendo +5...

(Teleborsa) – Snam chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile netto adjusted pari a 793 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In crescita anche i ricavi che si attestano a 1,87 miliardi, in aumento del 3,1% rispetto ai primi nove mesi del 2017 grazie al “al proseguimento del piano di investimenti e al contributo delle imprese entrate nell’area di consolidamento”.

Previsto un acconto sul dividendo 2018 pari a 0,0905 euro per azione. Gli investimenti tecnici sono pari a 564 milioni di euro, rispetto ai 683 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017. L’indebitamento finanziario netto è pari a 11.738 milioni di euro e si confronta con gli 11.550 milioni di euro al 31 dicembre 2017.

La domanda di gas naturale è di 51,8 miliardi di metri cubi, sostanzialmente stabile rispetto ai primi nove mesi del 2017. Il gas immesso nella rete di trasporto si è attestato su 55,7 miliardi di metri cubi (+0,4% rispetto ai primi nove mesi del 2017).

“Nel nuovo piano – commenta l’Amministratore Delegato di Snam Marco Alverà – incrementiamo tutti i principali obiettivi, partendo dai risultati superiori alle aspettative che abbiamo raggiunto e dal miglioramento dello scenario di mercato. Puntiamo a promuovere, con un ruolo da protagonisti, lo sviluppo in Italia e non solo del biometano e delle altre attività per la transizione energetica. Con i nuovi investimenti, il focus sulle nuove tecnologie, lo sviluppo dei nuovi business e le iniziative di finanza sostenibile, la Snam del 2022 sarà sempre più innovativa, efficiente e protagonista della transizione energetica in Italia e in Europa”.

OBIETTIVI AL 2022

Il CdA di Snam ha approvato il nuovo piano strategico 2018-2022 che punta sul rafforzamento dell’impegno in favore della sostenibilità e dall’innovazione. Rispetto al 2017 è previsto un aumento dell’Ebitda del 3,5% medio annuo nell’arco di piano; crescita dell’utile netto di oltre il 4% annuo e dell’utile netto per azione (EPS) di oltre il 5% medio annuo nel periodo di piano, beneficiando dell’effetto del programma di acquisto di azioni proprie condotto nel corso del 2018. Il contributo all’utile netto delle consociate italiane e internazionali, dei nuovi business nella transizione energetica e dei nuovi servizi output-based – spiega Snam – è previsto ammonti a oltre il 25% del totale nel 2022 rispetto al 15% circa nel 2016. Il rapporto debito/RAB è atteso sostanzialmente stabile in arco di piano. Per il 2019 Snam si attende un utile netto in crescita di circa il 4% rispetto al 2018 e un livello di indebitamento a fine anno pari a circa 11,7 miliardi con un costo del debito in linea con gli attuali livelli. La RAB per i ricavi 2019 è attesa a circa 20,4 miliardi. L’incremento medio annuo (CAGR) della RAB consolidata 2017-2022 è atteso attorno al 2,5% rispetto al 2% del piano precedente a parità di metodologia di calcolo. Previsto un incremento degli investimenti per il periodo 2018-2022, a 5,7 miliardi, circa il 10% in più rispetto ai 5,2 miliardi del piano 2017-2021.

Snam conferma l’impegno a garantire agli azionisti una remunerazione attrattiva e sostenibile e il pagamento di un interim dividend. La crescita del dividendo è prevista essere del 5% annuo nell’arco di piano. Per l’esercizio 2018 è previsto possa essere distribuito nel 2019 un dividendo complessivo pari a 0,2263 per azione (di cui il 40%, a titolo di acconto con pagamento a gennaio 2019).