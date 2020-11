Snam: obiettivo zero emissioni al 2040. Alverà: “Nuova fase storica azienda”

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera del CdA al piano strategico 2020-2024 di Snam da circa 7,4 miliardi di investimenti in crescita rispetto ai 6,5 miliardi del precedente piano 2019-2023. Di questi 6,7 miliardi di investimenti nelle infrastrutture energetiche regolate, focalizzati su sostituzioni in ottica hydrogen ready, digitalizzazione, decarbonizzazione e Sardegna. Quasi raddoppiati a 720 milioni gli investimenti nei business della transizione energetica. In particolare 220 milioni in infrastrutture di biometano per raggiungere una capacità di almeno 64 MW, 200 mln nell’efficienza energetica per consolidare la posizione di player nazionale, 150 milioni nell’idrogeno per l’avvio di progetti di conversione di tratte ferroviarie e l’installazione di fuel cells sulla rete Snam, 150 mln nella mobilità per accrescere l’infrastruttura di distribuzione con focus Lng i primi distributori a idrogeno.

“Il piano 2020-2024 – commenta l’amministratore delegato di Snam Marco Alverà – apre una nuova fase della storia di Snam, che nella sfida climatica è ben posizionata per avere un ruolo di abilitatore della transizione energetica, con una visione di lungo termine coerente con il proprio purpose e gli obiettivi europei. Snam sarà una delle prime società energetiche a raggiungere la neutralità carbonica nel 2040 e darà un ampio contributo alla decarbonizzazione del sistema attraverso lo sviluppo dei gas verdi e in particolare dell’idrogeno”.

“Il riposizionamento dell’azienda avvenuto in questi ultimi anni e le azioni previste nel nuovo piano, anche grazie alle competenze delle nostre persone e alla sempre maggiore digitalizzazione, ci mettono nella giusta condizione per cogliere le opportunità derivanti dalla transizione energetica – continua Alverà -. Abbiamo visibilità sulle nostre infrastrutture ‘future proof’, siamo tra i pionieri nello sviluppo dell’idrogeno e cresciamo rapidamente negli altri business che stanno rafforzando tutta la catena del valore dei gas verdi. Stiamo diventando un operatore internazionale, con un focus sulle aree del mondo più rilevanti per lo sviluppo del gas naturale in sostituzione dei combustibili più inquinanti e per la transizione energetica. Con questa strategia, abbinata alla nostra flessibilità finanziaria e all’accesso ai mercati a costi competitivi, offriamo ritorni interessanti per i nostri azionisti – conclude l’AD -. Sempre più i concetti di sostenibilità economica, ambientale e sociale sono parte integrante del modello di business di Snam, in cui i fattori ESG guidano le scelte a beneficio di tutti gli stakeholder”.

Snam si impegna a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, in linea con il target di contenimento del riscaldamento globale entro 1,5° C previsto dall’Accordo di Parigi, consolidando così ulteriormente la propria leadership nei fattori ESG (ambiente, sociale e governance).

Previsto un utile netto in crescita del 2,5% medio annuo al 2024 (base 2019). L’EPS è atteso in crescita del 3,2% medio annuo al 2024 (base 2019) mentre per il dividendo è confermata una crescita del 5% annuo al 2022, con 2,5% di ulteriore crescita minima nel 2023 e 2024. Per l’esercizio 2020 Snam prevede possa essere distribuito nel 2021 un dividendo complessivo pari a 0,2495 per azione (di cui il 40% a titolo di acconto con pagamento a gennaio 2021 come deliberato dal consiglio di amministrazione dello scorso 4 novembre, mentre il restante 60% a saldo con pagamento a giugno, da sottoporre all’assemblea degli azionisti che approverà il bilancio di esercizio 2020).

Snam rivede al rialzo la guidance sull’utile netto del 2021 con una crescita del 3% circa rispetto alla guidance 2020. Si attende un livello di indebitamento a fine anno pari a circa 13,5 miliardi, tenuto conto degli investimenti previsti nell’anno di ? 1,4 miliardi. La Rab raggiungerà 21 miliardi nel 2021.