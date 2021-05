Snam, nuova sede a Milano nel distretto “Symbiosis” di Covivio

editato in: da

(Teleborsa) – Siglato da Snam e Covivio un contratto di compravendita per l’acquisto di un edificio di futura realizzazione a Milano che, a partire dal primo trimestre del 2024, diventerà l’headquarter della società, affiancando lo storico presidio di San Donato Milanese. Il nuovo edificio, che sarà realizzato da Covivio all’interno del distretto “Symbiosis” secondo i criteri di sostenibilità dell’iniziativa europea Sharing Cities, – spiega Snam in una nota – “è stato progettato mettendo al centro le persone e le modalità di lavoro del futuro e sarà integrato con la città e con il verde, contribuendo ulteriormente alla rigenerazione urbana dell’area a Sud di Porta Romana“.

Il progetto – coerentemente con il purpose di Snam di contribuire alla transizione energetica nell’interesse di tutti i propri stakeholder – adotta un approccio innovativo per rispondere ad alcune delle principali sfide ambientali del nostro tempo, come abbattere le emissioni di CO2, migliorare la qualità dell’aria e rendere le città più vivibili.

“La scelta di realizzare un nuovo headquarter – fa sapere Snam – si prefigge due obiettivi: da un lato, ottimizzare la presenza immobiliare di Snam sul territorio, cresciuta nel tempo insieme allo sviluppo dell’azienda e oggi distribuita in cinque sedi differenti tra San Donato Milanese e Milano che ospitano circa 1.000 persone; dall’altro, creare uno spazio moderno, sempre più coerente con il nuovo modo di lavorare, più flessibile e aperto alla socialità, con più servizi per le persone e maggiore integrazione con la comunità e il territorio”.

Snam manterrà lo storico legame con San Donato Milanese, dove continueranno a operare il dispacciamento, cervello tecnologico degli oltre 33mila km di rete energetica della società, insieme ad alcuni uffici e al centro di formazione Snam Institute. Snam sta inoltre lavorando con il Comune di San Donato per sviluppare sul territorio nuove progettualità sui temi della sostenibilità. In particolare è in corso un dialogo con la controllata Arbolia finalizzato alla possibile realizzazione di un bosco urbano in città.

Il nuovo immobile sorgerà tra via Condino e via Vezza d’Oglio nell’ambito del dinamico distretto Symbiosis, in cui hanno già trovato sede aziende di primario standing. Sviluppato da Covivio, Symbiosis è un progetto di rigenerazione urbana innovativo e sostenibile a emissioni locali zero e con energia prodotta principalmente da fonti rinnovabili. Progettato dallo studio milanese Piuarch, l’edificio avrà una superficie complessiva di circa 19mila mq, e sarà composto da tre volumi sovrapposti suddivisi in 14 piani. Oltre agli uffici flessibili ed efficienti, l’edificio accoglierà vari spazi inclusivi dedicati alla socialità tra le persone. L’alternanza di ambienti di lavoro con spazi dedicati alla collaborazione, alla creatività e all’innovazione, – sottolinea Snam – sarà inoltre affiancata da servizi che contribuiranno a garantire alti livelli di benessere per le persone.

Progettato secondo i più alti standard di sostenibilità e comfort, l’immobile conseguirà le più importanti certificazioni nazionali e internazionali in termini di efficienza energetica (LEED & WELL non inferiori a Gold, BRAVE, CENED e Casaclima).

Uno degli aspetti più caratteristici del progetto è la continuità del verde tra spazi esterni ed interni, che servirà da elemento promotore della qualità dell’aria nell’ambiente lavorativo. All’esterno sarà realizzato un parco di oltre 8.500 mq, progettato dal paesaggista Antonio Perazzi, con un teatro di verzura, che potrà anche essere aperto ai cittadini con attività didattiche all’aperto ed eventi. Nel corso dei prossimi mesi, – conclude la nota – Snam coinvolgerà le proprie persone e la comunità del quartiere in iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sul nuovo progetto.