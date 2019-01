Snam, l’Ad Alverà: “Investiamo il 40% sul Mezzogiorno con focus su rinnovabili”

editato in: da

(Teleborsa) – Snam destina una larga fetta dei suoi investimenti in Italia al Mezzogiorno. Lo ha precisato oggi l’Ad del gruppo energetico Marco Alverà, nel corso di un evento organizzato da Intesa Sanpaolo sull’impegno sociale e culturale delle società.

Il 40% degli 1,2 miliardi investiti da Snam sull’Italia è per il Sud – ha affermato il manager – con un focus sul biometano che si ottiene dagli scarti dei rifiuti e da materie agricole e sulle energie rinnovabili.

Per quanto riguarda il biometano, Alverà ha annunciato “apriremo il nostro primo impianto a Caltanissetta”, spiegando che si tratta per ora di un “microimpianto”. Quanto alle energie rinnovabili, Snam investe molto sul solare poiché il Sud vanta d’inverno ore di sole due o tre volte superiori al Nord Europa.

Fondazione Snam poi ha avviato vari progetti di sviluppo sociale per i territori in cui opera, in partnership con altre fondazioni, ed investe in cultura, istruzione, infanzia ed infrastrutture.