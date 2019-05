Snam, istituito il comitato sui temi ambientali, sociali e di governance

editato in: da

(Teleborsa) – Snam ha istituito, nella riunione del Consiglio di Amministrazione che si è tenuta ieri, il Comitato Environmental, Social & Governance, in sostituzione del precedente Comitato Sostenibilità, con compiti legati all’ambiente, al sociale e di governance. La sua funzione sarà propositiva e consultiva sulle tematiche ESG proprio con l’obiettivo di orientare le strategie aziendali.

E’ quanto comunica la principale utility regolata del gas in Europa in una nota, dove sottolinea che il Consiglio, in linea anche con le disposizioni del Codice di Autodisciplina, ha nominato i componenti dei comitati Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, con Francesco Gori quale Presidente e il Comitato Remunerazione con Francesca Pace nella carica di Presidente. Al Comitato Nomine è andato Antonio Marano quale Presidente e al nuovo Environmental, Social & Governance è stata nominata Laura Cavatorta nella carica di Presidente.

E’ stato inoltre confermato Franco Pruzzi “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”.