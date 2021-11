Snam inclusa nel Dow Jones Sustainability World Index

(Teleborsa) – Snam è stata inclusa per la dodicesima volta nel Dow Jones Sustainability World Index di S&P, tra i più importanti indici borsistici a livello mondiale per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese. La società ha ottenuto un punteggio di 86/100.

L’inserimento nell’indice è un riconoscimento della centralità dei fattori ESG nella strategia dell’azienda, del suo impegno nella promozione di iniziative e nella definizione di obiettivi e della sua trasparenza nella divulgazione di dati e informazioni.

Nel piano strategico presentato a fine 2020, Snam si è impegnata a diventare un’azienda net zero al 2040, mentre nell’anno in corso ha introdotto delle modifiche allo statuto sociale volte a riflettere il proprio crescente impegno nella transizione energetica e nell’equilibrio di genere.

Snam, oltre al Dow Jones Sustainability World Index, è presente anche in altri rilevanti indici globali di sostenibilità, tra cui FTSE4Good, CDP, ECPI, MSCI, Vigeo ed Ethibel, oltre ad Oekom-ISS e allo United Nations Global Compact 100.