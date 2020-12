Snam conclude con successo offerta riacquisto obbligazioni

editato in: da

(Teleborsa) – Snam ha concluso positivamente l’offerta di riacquisto di obbligazioni proprie avviata lo scorso 30 novembre, con il riacquisto di titoli per complessivi 629.364.000 euro in valore nominale. L’offerta, terminata lo scorso 4 dicembre, era rivolta ai portatori di alcuni titoli obbligazionari a valere sul programma Euro Medium Term Note. Il prossimo 9 dicembre 2020 Snam regolerà l’intero importo per cassa.

Snam, attraverso questa operazione, si propone di proseguire il percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.

Quello appena concluso rappresenta l’ultimo di sei esercizi di liability management che, dal 2015 a oggi, hanno contribuito a ridurre il costo del debito di Snam dal 2,4% del 2016 allo 0,9% nei primi nove mesi del 2020.

Le obbligazioni riacquistate sono tutte in euro, hanno scadenze comprese fra febbraio 2022 e gennaio 2025, cedole comprese fra l’1% ed il 5,25%.