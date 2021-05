Snam chiude 1° trimestre positivo. Alverà conferma focus strategie su transizione energetica

editato in: da

(Teleborsa) – Snam chiude il 1° trimestre con un utile netto in crescita a 313 milioni di euro (+8,3%) grazie ai per effetto dei maggiori proventi da partecipazioni ed alle azioni di ottimizzazione della struttura finanziaria).

I ricavi totali si portano a 717 milioni di euro, in aumento del 5,6% rispetto al primo trimestre 2020 pro-forma, grazie alla crescita dei business della transizione energetica. Il Margine operativo lordo (EBITDA) è aumentato a 559 milioni di euro (+0,7% rispetto al primo trimestre 2020 pro-forma), mentre

“I risultati del primo trimestre 2021 confermano il percorso di crescita di Snam, grazie alla solidità del nostro core business e all’importante contributo delle nuove partecipazioni, come quella in De Nora”, ha spiegato l’Amministratore delegato Marco Alverà, aggiungendo “prosegue il lavoro di ottimizzazione della struttura finanziaria, anche grazie all’emissione di transition bond per ulteriori 750 milioni di euro a febbraio 2021, e si rafforza il nostro impegno nella finanza sostenibile, che sale al 50% del totale”.

Investimenti tecnici pari a 231 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto a 220 milioni di euro nel primo trimestre 2020. “Stiamo sviluppando le iniziative nell’idrogeno – dalla certificazione della rete di trasporto al lancio di nuovi progetti – nell’efficienza energetica, nel biometano e nella mobilità sostenibile per supportare la transizione ecologica in atto e il raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali ed europei”, ha commentato l’Ad, confermando che “l’impegno in ambito ambientale e, in generale, i fattori ESG sono al centro delle nostre strategie per conseguire l’obiettivo del successo sostenibile nell’interesse di tutti i nostri stakeholder”.

Indebitamento finanziario netto a 13.709 milioni di euro (+822 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 dopo le acquisizioni di partecipazioni effettuate nel periodo ed il pagamento dell’acconto sul dividendo 2020).

Quanto alle prospettive, Snam conferma la guidance sull’utile netto di 1.170 milioni di euro, che include il contributo di De Nora, nonostante non sia in grado, ad oggi, di determinare con attendibilità gli effetti della crisi economico-sanitaria sui target del 2021 e degli anni successivi.