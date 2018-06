editato in: da

(Teleborsa) – Snam avvierà un programma di acquisto di azioni proprie (share buy-back).

L’operazione prenderà il via oggi, 18 giugno, si legge in un comunicato nel quale si ricorda che alla data odierna Snam detiene in portafoglio n. 90.922.625 azioni proprie, pari al 2,62% del capitale sociale. Le società controllate da Snam non posseggono azioni della società.