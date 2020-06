Snam, Assemblea approva bilancio 2019 e nomina Nicola Bedin Presidente

editato in: da

(Teleborsa) – L‘Assemblea di Snam si è riunita oggi sotto la presidenza di Luca Dal Fabbro, con la partecipazione del 72,27% del capitale sociale per il tramite del rappresentante designato Studio Legale Trevisan & Associati, ed ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la distribuzione di un dividendo di 0,1426 euro per azione a saldo dell’acconto sul dividendo precedentemente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, per un importo complessivo riferito all’intero anno di 0,2376 euro per azione.

I soci, su proposta dell’Azionista CDP Reti, titolare del 31,038% del capitale sociale, hanno nominato Nicola Bedin Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di Luca Dal Fabbro che aveva già rassegnato le proprie dimissioni.

È stata deliberata, inoltre, l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione del 2 aprile 2019, per la parte rimasta ineseguita. In particolare, il buyback è stato autorizzato dall’Assemblea per la durata massima di 18 mesi dalla data odierna, con un esborso massimo di 500 milioni di euro, e comunque sino al limite massimo di azioni in portafoglio pari al 6,50% del capitale sociale.

L’Assemblea, sempre in sede ordinaria, ha approvato la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020” ed ha espresso voto favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione. Approvato inoltre il Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2020-2022.

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Snam ha approvato l’annullamento di 33.983.107 azioni proprie senza indicazione del valore nominale, mantenendo invariato l’ammontare del capitale sociale, e la conseguente modifica dell’art. 5.1 dello Statuto Sociale.