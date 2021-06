Snam, accordo per 440 km di tubazioni per idrogeno da Corinth Pipeworks

editato in: da

(Teleborsa) – Corinth Pipeworks, società del gruppo Cenergy Holdings specializzata nella realizzazione di condotte in acciaio, fornirà a Snam 440 km di tubazioni di nuova costruzione, tra le prime certificate per il trasporto di idrogeno fino al 100% in una rete gas a livello europeo.

La collaborazione tra Snam e Corinth Pipeworks – spiega una nota – è finalizzata all’adozione di soluzioni tecnicamente ed economicamente efficaci per il trasporto in sicurezza di idrogeno lungo una rete di condotte in acciaio ad alta pressione, ampio diametro ed elevata resistenza, in linea con lo standard ASME B31.12 opzione B. L’obiettivo è far sì che tubazioni costruite oggi e integrate nella rete gas esistente siano pronte a soddisfare il mix energetico del futuro. Come richiesto da questo standard, i tubi in acciaio (grado L415ME), con un diametro esterno di 26″ (660 mm) e spessori di 11,1 mm e 15,9 mm, sono stati testati in laboratorio per mantenere la massima pressione durante il trasporto di quantitativi di idrogeno fino al 100%.

“Siamo molto lieti di confermarci come produttori innovativi e di essere precursori nella fornitura di tubi in acciaio certificati di grande diametro e ad alta resistenza per il trasporto di idrogeno – ha affermato Ilias Bekiros, CEO di Corinth Pipeworks -. Questo vettore – ha aggiunto – ha un grande potenziale per la costruzione di un mix energetico sostenibile e per il raggiungimento degli obiettivi globali di decarbonizzazione e Corinth Pipeworks intende essere parte integrante di questo processo, fornendo ai propri clienti soluzioni che consentano loro di raggiungere i propri obiettivi”.

“Questo accordo conferma l’impegno di Snam a rendere la propria infrastruttura sempre più pronta a trasportare non solo gas naturale e biometano, ma anche idrogeno – ha commentato Massimo Derchi, Chief Industrial Assets Officer di Snam -. Parallelamente alle attività di analisi e certificazione della nostra rete, quando sostituiamo le condotte utilizziamo già oggi nuove tubazioni testate in laboratorio in linea con gli standard internazionali e in grado di trasportare fino al 100% di idrogeno senza variazioni di pressione. Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è fornire gas completamente decarbonizzato entro il 2050″.

Tutte le tubazioni sono state prodotte nello stabilimento di Corinth Pipeworks a Thisvi, in Grecia. La fornitura comprende anche il rivestimento anticorrosivo esterno 3LPE e il rivestimento epossidico liquido interno, realizzati nello stesso sito in cui sono stati prodotti i tubi. Con il supporto del suo partner di lunga data PIPEX Italia, Corinth Pipeworks è fornitore di Snam da oltre un decennio, con oltre 1.000 km di progetti di gasdotti completati o in esecuzione.

Nell’ambito del progetto, Corinth Pipeworks e Snam hanno concluso con successo il piano di azioni finalizzato alla certificazione di queste condotte del gas per il trasporto di idrogeno fino al 100%. Le attività hanno incluso l’analisi dei codici di progettazione per l’idrogeno, lo sviluppo di specifiche di qualifica e procedure di prova, la progettazione dell’acciaio secondo pratiche raccomandate e campagne di test a lungo termine per la qualifica delle saldature e per la resistenza alla fessurazione del metallo originario alla pressione di progetto e al 100% di idrogeno. Il piano di azioni è stato eseguito in collaborazione con RINA, ente di certificazione esterno riconosciuto con una significativa esperienza nei test sull’idrogeno e in meccanica della frattura.