Snaitech, Pluto (Italia) lancia OPA obbligatoria sulle azioni finalizzata al delisting

(Teleborsa) – Pluto (Italia), veicolo interamente detenuto da Playtech, ha comunicato che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione di un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie Snaitech.

Questo è accaduto dopo che Playtech ha acquisito da Global Games e OI-Games una partecipazione di Snaitech arrivando complessivamente al 70,561% del capitale.

Pluto (Italia) pagherà agli aderenti un corrispettivo di 2,19 euro per ogni azione portata in adesione. L’obiettivo dell’OPA è di acquisire l’intero capitale di Snaitech e realizzare il delisting delle azioni.

Il CdA di Snaietch ha deliberato, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Giorgio Drago e Roberto Maestroni, di nominare per cooptazione Moran Weizer (presidente di Pluto (Italia) e CEO del gruppo Playtech) e Andrew James Smith (consigliere di Pluto (Italia) e CFO del gruppo Playtech), quali nuovi consiglieri di amministrazione della società.

Nel corso della riunione hanno inoltre rassegnato le dimissioni dalla carica 12 consiglieri. Poiché per effetto delle suddette dimissioni l’intero organo amministrativo decadrà, il CdA di Snaitech ha deliberato di convocare l’assemblea dei soci per la nomina di un nuovo board per il prossimo 18 luglio 2018.