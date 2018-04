Snaitech, Playtech acquista la maggioranza. Dopo OPA, il delisting

editato in: da

(Teleborsa) – Playtech acquisterà una partecipazione pari complessivamente al 70,561% di Snaitech per poi procedere all’OPA e al delisting.

Global Games S.p.A., azionista di controllo di Snaitech S.p.A. con una partecipazione pari al 55,533% del relativo capitale sociale e OI-Games S.A. congiuntamente con Global Games, azionista di Snaitech con una partecipazione pari al 15,028% del relativo capitale sociale, hanno siglato con Playtech plc un contratto di compravendita di azioni che riguarda complessivamente il 70,561% di Snaitech.

Il prezzo convenuto per la compravendita delle Azioni, che sarà pagato da Playtech ai Venditori in un’unica soluzione al closing della compravendita, è pari ad Euro 2,19 per Azione e, pertanto, ammonta a complessivi Euro 291 milioni, di cui Euro 229 milioni saranno pagati a Global Games ed Euro 62 milioni saranno pagati ad OI-Games. Il pagamento del corrispettivo da parte di Playtech avverrà mediante l’utilizzo di mezzi propri e l’apertura di nuove linee di credito.

A seguito del Closing previsto prima della fine dell’estate, Playtech verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 70,561% del capitale sociale di Snaitech e, pertanto, sarà tenuta a promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni ordinarie di Snaitech al medesimo prezzo pagato ai Venditori per l’acquisto delle Azioni. L’OPA dovrebbe concludersi nel corso dell’ultimo trimestre 2018.

Tale prezzo incorpora un premio di circa il 17% rispetto al prezzo di chiusura di Snaitech alla giornata di ieri (11 Aprile 2018) ed un premio di circa il 27% rispetto al VWAP a 3 mesi rispetto alla data dell’11 aprile 2018.

In seguito alla chiusura dell’OPA, Playtech intende perseguire la revoca dalla quotazione delle azioni di Snaitech dal Mercato Telematico Azionario.

Playtech, società quotata sul Main Market del London Stock Exchange, è un operatore industriale di primario standing, con circa 5.000 dipendenti in 17 Paesi nel mondo, particolarmente attivo nel mercato B2B, in virtù della fornitura di propri software e altri servizi per molti dei principali operatori nel gioco regolamentato online, retail e mobile.

Attraverso l’integrazione con Snaitech, Playtech intende creare un primario operatore verticalmente integrato nel settore del gioco regolamentato retail e online in Italia, che controllerà la propria tecnologia su tutti i prodotti e filiera verticale sia fisica che online, sfruttando la posizione di leadership raggiunta da Snaitech nel corso degli anni, anche grazie alla vasta rete e presenza capillare di Snaitech mediante oltre 1.600 punti scommesse e circa 54.000 AWP e 10.000 VLT.