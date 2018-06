Snaitech, domani 26 giugno al via OPA Pluto

editato in: da

(Teleborsa) – Partirà domani 26 giugno l’Offerta Pubblico di Acquisto sulle azioni Snaitech promossa da Pluto e finalizzata al delisting.

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 26 giugno 2018 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 luglio 2018.

Il corrispettivo, pari a Euro 2,19 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, verrà corrisposto agli aderenti all’Offerta in data 30 luglio 2018.

Il 21 giugno scorso il Consiglio di Amministrazione della società attiva nel settore del gaming e del betting ha ritenuto congruo il prezzo offerto da Pluto.