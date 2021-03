SNAG Confcommercio, Innocenti: “Apprezzamento per dichiarazioni sottosegretario all’Editoria Moles”

editato in: da

(Teleborsa) – “Devo esprimere sincero apprezzamento per le prime dichiarazioni rese dal sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles in audizione oggi in Commissione Cultura. Emerge chiara la volontà di dare supporto e sostegno all’intero settore senza lasciare indietro nessuno”. Queste le parole del presidente Snag Andrea Innocenti.

“Il sottosegretario – ha proseguito Innocenti – ha espressamente richiamato la necessità di dare supporto e sostegno anche alle edicole e di promuoverne lo sviluppo tecnologico e commerciale: questi obiettivi sono assolutamente condivisi dallo Snag Confcommercio. È essenziale che le edicole rientrino nei progetti del Pnrr con forme di sostegno e di incentivi dedicati. Personalmente ho apprezzato particolarmente il passaggio del sottosegretario sul ‘piacere di sfogliare un giornale’ e sulla compatibilità del cartaceo con il digitale. Anche questo approccio è corretto. La carta ha un fascino ineguagliabile ed è essenziale per il settore: ancora oggi la stragrande maggioranza di chi dichiara di leggere un giornale lo fa con una copia cartacea e – conclude Innocenti – sono le vendite di copie cartacee a sostenere il settore, oggi ancor più di ieri, visto il crollo dei ricavi pubblicitari”.