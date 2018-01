SMRE, ricevuta richiesta conversione su prima tranche obbligazioni convertibili

(Teleborsa) – SMRE comunica di aver ricevuto, nella giornata di ieri, una richiesta di conversione di parte della prima tranche del prestito obbligazionario emessa il 4 agosto 2017 da parte di Atlas Special Opportunities.

La richiesta di conversione ha per oggetto 30 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a 300 mila euro, a parziale esecuzione della richiesta di emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, emesso dalla società nei confronti di Atlas in data 4 agosto 2017.

La società ricorda che in esecuzione della prima richiesta di sottoscrizione della prima tranche del Prestito sono state emesse 300 obbligazioni, per un valore pari a 3.000.000 di euro, di cui 10 sono già state oggetto di richiesta di conversione in data 5 settembre 2017, 30 in data 7 settembre 2017, 40 in data 11 settembre 2017, 80 in data 18 settembre 2017, 80 in data 3 ottobre 2017, 10 in data 16 gennaio 2018, 20 in data 22 gennaio 2018 a cui si vanno ad aggiungere altre 30 nella giornata di ieri.

Il numero di azioni oggetto della conversione e` stato determinato sulla base del 93% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni a scelta del sottoscrittore nell’arco di quindici giorni di borsa aperta precedenti l’odierna data. Il prezzo cosi` determinato e` risultato essere pari a 5,4022 euro per azione: pertanto le obbligazioni oggetto di richiesta di conversione daranno diritto a sottoscrivere 55.532 azioni ordinarie SMRE che saranno pari allo 0,26% del capitale sociale post conversione.