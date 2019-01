SMRE, M.T.I. Holding cede il controllo a SolarEdge

editato in: da

(Teleborsa) – SolarEdge diventa l’azionista di controllo di SMRE. M.T.I. Holding Srl ha perfezionato il closing dell’operazione, annunciata in data 7 gennaio 2019, avente ad oggetto la cessione dell’intera partecipazione detenuta in S.M.R.E. S.p.A, pari complessivamente al 47,61%, a favore di SolarEdge Technologies Inc., società statunitense quotata sul NASDAQ (SEDG) e leader globale nelle tecnologie smart energy.

E’ stato altresì perfezionato il trasferimento a favore di SolarEdge delle intere partecipazioni detenute da Gabriele Amati e Giampaolo Giammarioli rispettivamente pari all’1,33% e al 2,55% del capitale sociale di SMRE.

Frazionale la risalita del titolo SMRE quotato a Piazza Affari sull’AIM Italia: +0,65%.