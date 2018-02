SMRE entra nel settore auto dedicato al trasporto delle persone

(Teleborsa) – SMRE amplia la propria offerta entrando nel settore auto dedicato al trasporto delle persone. Per la prima volta nella sua storia, infatti, il gruppo specializzato nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility, firma un accordo di sviluppo che vede applicata la tecnologia brevettata di IET, divisione di SMRE specializzata nel settore della mobilità elettrica, su un veicolo passenger cars.

Il nuovo progetto di SMRE, infatti, prevede l’applicazione della tecnologia IET su veicoli 4×4, con una previsione di ampliamento e crescita che riguarda non solo lo spazio di mercato, ma anche il numero dei pezzi prodotti. Ad oggi, infatti, sono circa 200mila le passenger cars di questo modello realizzate in Europa. La realizzazione del primo prototipo che vedrà applicata la tecnologia brevettata IET è prevista entro il primo semestre dell’anno.

“Ci affacciamo oggi ad un nuovo, differente mercato – spiega Samuele Mazzini, CEO e fondatore di SMRE – molto promettente ed ampio. IET è stata infatti scelta da uno dei principali costruttori giapponesi di automobili, veicoli commerciali e autocarri per dar vita ad un veicolo elettrico innovativo sia dal punto di vista della nostra storia, dato che fino ad oggi non ci siamo mai confrontati con il mondo del trasporto passeggeri, sia per la storia degli utility vehicles”.

“Una sfida – chiude Samuele Mazzini – che ci vedrà protagonisti con i prodotti e la tecnologia di sempre ma con lo sguardo rivolto al futuro: forti della nostra storia e della nostra tecnologia brevettata, infatti, ci affacciamo al mondo delle passenger cars pronti a sostenere un forte ampliamento dell’offerta. Questo è solo l’inizio di un progetto che ci vede e ci vedrà in costante crescita, preparati a cogliere tutte le opportunità che il mercato elettrico potrà offrirci”.