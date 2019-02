Smog, Coldiretti: con 2 gradi in più coltivazioni in tilt

editato in: da

(Teleborsa) – Gli effetti del potente anticiclone subtropicale presente sulla Penisola in questo periodo sta causando non pochi problemi.

Le temperature minime che superano le medie stagionali di 2,2 gradi centigradi, oltre ad incrementare lo smog nelle città che si ostina a non diminuire, stanno mandando “in cortocircuito” le coltivazioni.

Ad affermarlo è Coldiretti che, sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade di febbraio, fa notare come le colture, a causa del clima prematuramente primaverile, stiano già verso la ripresa vegetativa con un principio di gemme nelle piante da frutto e lo spuntare di fiori nei prati.

Il pericolo è che il “risveglio anticipato” delle piantagioni possa rendere le colture più vulnerabili all’eventuale ondata di gelo che potrebbe ancora presentarsi, visto la stagione. I danni provocati sarebbero incalcolabili. La situazione aggraverebbe il già pesante “lascito” delle perdite sofferte ad inizio anno a causa delle gelate, dei nubifragi e degli allagamenti subiti.

“Siamo di fronte – afferma Coldiretti – ai drammatici effetti dei cambiamenti climatici che si sono manifestati con il moltiplicarsi di eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi, ma intense che il terreno non riesce ad assorbire”.