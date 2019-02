Smartphone, battuta d’arresto nelle vendite

editato in: da

(Teleborsa) – Meno nuovi smartphone venduti nel mondo. La battuta d’arresto non risparmia nessun Paese. Secondo dati diffusi da Gartner, nel quarto trimestre 2018 la commercializzazione degli apparati usciti di fabbrica ha registrato un +0,1%, a fronte del +1,2% dell’intero anno. Ma riguardo l’intero mercato della telefonia mobile nel 2018, sia smartphone che feature phone, i numeri indicano il calo dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Segno negativo, peraltro, come già avvenuto nel 2017.

“Sul mercato di fascia alta c’è una situazione di stallo, già registrata l’anno scorso: i consumatori sentono meno ragioni di un tempo per cambiare smartphone – spiega Roberta Cozza, analista di Gartner – a la crescita del mercato arriva tutta dalla fascia medio-bassa di prezzo”. Gartner Inc. è leader mondiale nella consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo della Tecnologia dell’informazione con oltre 15 000 clienti nel mondo.

Dati che rilevano come la testa della classifica delle vendite veda sempre ai primi posti “terminali” di produzione Samsung e Apple, mentre in terza posizione sono gli apparati mobili realizzati dalla società cinese Huawei, fondata nel 1987, che ha il quartier generale a Shenzhen, Sud-Est della Cina, nella provincia del Guangdong, moderna metropoli che collega Hong Kong al resto del territorio continentale del Paese.

Soprattutto i tre “costruttori” sono costantemente impegnati in un’accesa competizione nel proporre modelli sempre ppiù di tecnologia avanzata e di conseguenza dalle prestazioni “più performanti” per l’utente. Una “gara” serrata, in particolare tra Samsung e Huawei che dispongono dello stesso sistema operativo, Android, a differenza di Apple che utilizza iOS.

Ma la disponibilità di smartphone sul mercato con la messa in commercio “a distanza ravvicinata” di nuovi modelli, o semplicemente di versioni “aggiornate”, aiuterà la ripresa del mercato? Tema sul quale non tutti gli “analisti” sono d’accordo. Ma senz’altro la diffusione della rete “5G” dovrebbe produrti risultati positivi. Ma per quanto riguarda le nuovi reti, per i “grandi numeri” occorrerà del tempo.

Gartner Inc. è stata fondata nel 1979 a Stamford, nello Stato americano del Connecticut, da Gideon Gartner. Negli anni si è espansa fino ad acquisire altre 30 aziende, come Real Decisions, MetaGroup, AMR Research, Burton Group. E’ del 1987 il primo ufficio in Europa, nel 1990 in area APAC (nel 1993 in Australia e nel 1995 a Tokyo). Tra i suoi successi ricordiamo la creazione dell’indice e della metodologia di calcolo del costo totale di possesso (TCO), e due tipologie di ricerca qualitativa: il Magic Quadrant e l’Hype Cycle