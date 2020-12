Smart working, P.A.: oltre 50 milioni risparmi per ministeri

editato in: da

(Teleborsa) – Il lavoro agile d’emergenza durante i mesi della pandemia ha generato un risparmio considerevole per le Pubbliche amministrazioni. Solo per i ministeri, secondo le prime stime, si tratta di oltre 50 milioni di euro: 18 milioni derivanti dallo straordinario non svolto e 35 milioni dai buoni pasto non goduti.

Il ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, dice che “come abbiamo già proposto, puntiamo adesso a riallocare queste somme sulla contrattazione integrativa e, dunque, a beneficio degli stessi dipendenti pubblici. Ciò significa incentivare la produttività, erogare più formazione o magari allargare il welfare integrativo. Ecco, valorizzare con riconoscimenti concreti i lavoratori delle amministrazioni rappresenta uno degli obiettivi più importanti dello smart working a regime”.