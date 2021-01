Smart working, la svolta di Accenture

editato in: da

(Teleborsa) – Accenture ha annunciato che, a conclusione dell’attuale stato di emergenza che ha portato da subito il 98% dei dipendenti a lavorare in remoto, estenderà lo smart working a tutta la popolazione aziendale con il passaggio da 2 a 3 giorni settimanali, che potranno diventare 5 in caso di particolare necessità di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.



Un nuovo approccio – si legge nella nota ufficiale – “che si è rivelato particolarmente strategico per rispondere al cambiamento in atto e affrontare le complessità di un mercato in costante evoluzione e che, per la sua realizzazione, poggia su diverse leve.

Insieme al capitale umano, infatti, nella rilettura dell’esperienza professionale Accenture ha deciso di puntare sul ruolo chiave della tecnologia, necessaria per abilitare il cambiamento su larga scala, su spazi di lavoro ideati per accogliere l’innovazione e sull’importanza della formazione come strumento per una workforce con nuove necessità e competenze”.

“Per Accenture, azienda che costruisce la propria offerta sulla combinazione tra tecnologia e ingegno umano – dichiara Anna Nozza, Responsabile Risorse Umane di Accenture Italia – lo Smart Working ha sempre rappresentato una leva cardine del proprio modo di fare business. Da anni ci muoviamo verso un ambiente di lavoro elastico e digitale e i mesi passati hanno dimostrato che il “gemello digitale” può diventare un nuovo standard per le imprese di tutti i settori. Crediamo che l’introduzione di questo ulteriore passo avanti potrà migliorare al tempo stesso il benessere delle nostre persone e la crescita dell’organizzazione e siamo felici di continuare a mettere la nostra esperienza a fattor comune per aiutare i nostri clienti a ridisegnare i propri modelli operativi e tornare a crescere in maniera sostenibile”.