Smart working, Brunetta: “Contratto PA pronto in un mese”

editato in: da

(Teleborsa) – Il contratto di lavoro da “remoto” per la PA, non più smart working come durante la pandemia, sarà pronto entro un mese. Lo ha assicurato, intervenendo al Festival dell’Innovazione, il Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, affermando “un mese e il contratto è fatto”.

Il titolare della PA ha parlato di una disciplina normativa del contratto e di un “pacchetto parallelo” a quello del lavoro in presenza. Anche il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha affrontato il tema del lavoro da remoto, affermando che serve un “accordo quadro” con le parti sociali, perché non si più lasciare questo tema alla contrattazione individuale, e la disciplina normativa dovrà riguardare la casa come luogo di lavoro, i dispositivi, la responsabilità dei dati e come si attiva questo percorso.

Brunetta ha anche anticipato che occorrerà effettuare anche un “rimpiazzo fisiologico del turn over nella PA” che equivale a 100-110mila posti l’anno e che, con il PNRR, vi sarà un “numero di concorsi rilevante per i prossimi 5 anni”. Il Ministro ha detto che vi saranno talmente tanti bandi e domanda che ci sarà il “problema opposto” vale a dire trovare dei lavoratori.